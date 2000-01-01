Hello, world! Привет!

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Рефакторинг.Гуру посвящён тёмным материям программирования: рефакторингу, паттернам проектирования, принципам SOLID и другим важным темам из мира программирования.
Главная цель этого сайта — показать общую картину того, как все эти темы пересекаются, как работают вместе и насколько они до сих пор актуальны. Я не приписываю себе авторство этих концепций, так как большинство из них уже давно изобретены. Но связи между рефакторингом, паттернами и принципами до сих пор остаются малоизвестными. Это недоразумение я и хотел бы исправить.
Рефакторинг
Рефакторинг — это контролируемый процесс улучшения кода, без написания новой функциональности. Результатом рефакторинга является чистый код и простой дизайн.Перейти в Рефакторинг »